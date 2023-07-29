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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية الأمريكية في 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 29 يوليو 2023 03:12 مساءً - سي إن بي سي _ قرر البيت الأبيض اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023، خفض توقعاته بشأن عجز الميزانية الأمريكية لعام 2023 لتسجل 1.543 تريليون دولار، وهو ما يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس.
ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت المحكمة العليا الأمريكية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض الطلاب.
وقال مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي في تحديثه لمراجعته إن قرار المحكمة حول قروض الطلاب سوف يقلل المصروفات بمقدار 259 مليار دولار، يقابله زيادة طفيفة في الإنفاق بسبب التغيرات في قواعد السداد على أساس الدخل.
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