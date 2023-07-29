مال وأعمال

البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية الأمريكية في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض يخفض توقعاته لعجز الميزانية الأمريكية في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 29 يوليو 2023 03:12 مساءً - سي إن بي سي _ قرر البيت الأبيض اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023، خفض توقعاته ‏بشأن عجز الميزانية الأمريكية لعام 2023 لتسجل 1.543 تريليون دولار، وهو ما ‏يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس.‏

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ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت ‏المحكمة العليا الأمريكية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض ‏الطلاب.‏

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وقال مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي في تحديثه لمراجعته إن قرار المحكمة حول ‏قروض الطلاب سوف يقلل المصروفات بمقدار 259 مليار دولار، يقابله زيادة ‏طفيفة في الإنفاق بسبب التغيرات في قواعد السداد على أساس الدخل.‏

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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