مجموعة OMV تعلن اكتشاف حقل غاز في النمسا

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يوليو 2023 07:09 مساءً - سي إن بي سي_ كشفت مجموعة النفط والغاز النمساوية “OMV” الجمعة ما وصفته بـ”أكبر اكتشاف للغاز في النمسا منذ 40 عامًا” مع أمل بتقليل الاعتماد على روسيا.

وجاء اعلان الشركة اكتشاف حقل غاز في مقاطعة النمسا السفلى شرق فيينا عقب خمسة أشهر من العمل.

وقال بيان إن الحفرة على عمق 5000 متر وستحتوي على 28 مليون برميل من المكافىء النفطي وستؤدي إلى “زيادة الانتاج المحلي بنسبة 50%”.

وتسعى شركة “او ام في” التي لطالما ارتبطت بعملاق الطاقة الروسي غازبروم، الى مضاعفة مصادر امدادتها منذ غزو أوكرانيا. ولكنها تواصل الحصول على الامدادات من روسيا.

وفي الربع الثاني، اشترت ما متوسطه 4,9 تيراواط ساعة من الغاز الطبيعي في كل شهر، “بناء على عقود تسليم طويلة الأجل”.

وأعلنت الشركة الجمعة عن اتفاقية مع شركة “بريتش بيتروليوم” البريطانية لتسليم الغاز الطبيعي المسال بكمية تصل إلى مليون طن سنويا لمدة عشر سنوات بدءا من عام 2026.

وسجلت “او ام في” بالربع الثاني، تراجعا قدره 80% في صافي ارباحها على أساس سنوي ليصل إلى 380 مليون يورو.

وأكدت المجموعة النمساوية أنها تراقب بقلق “ارتفاع اسعار الفائدة” التي قد تؤدي إلى “تدهور النمو”.

وتتوقع الشركة للعام 2023 أن ينخفض متوسط سعر برميل النفط ليراوح ما بين 75 و80 دولارا.