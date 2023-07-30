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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تسعى لتعزيز التعاون مع فرنسا بمجالات التمويل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 12:12 صباحاً - _ قال خه لي فنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ، اليوم السبت إن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي.
وأضاف في حوار اقتصادي ومالي بين الصين وفرنسا في بكين أن بلاده تأمل أيضا من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
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