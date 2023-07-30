مال وأعمال

الصين تسعى لتعزيز التعاون مع فرنسا بمجالات التمويل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تسعى لتعزيز التعاون مع فرنسا بمجالات التمويل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 12:12 صباحاً - _ قال خه لي فنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ، اليوم السبت إن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي.

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وأضاف في حوار اقتصادي ومالي بين الصين وفرنسا في بكين أن بلاده تأمل أيضا من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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