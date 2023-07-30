نعرض لكم الان تفاصيل خبر متحدث الحكومة: لم نصدر الغاز منذ أبريل.. ولا نلجأ لقطع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 11:08 صباحاً - أ ش أ – قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن الدولة وضعت حلولا لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة تعمل على عبور شهر أغسطس المقبل، بأقل قدر ممكن من تخفيف الأحمال، قدر المستطاع.

وأشار متحدث الحكومة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على (مسئوليتي) عبر فضائية (صدى البلد)، اليوم السبت، إلى أن العالم يواجه وضعا غير مسبوق في ارتفاع درجات الحرارة، مستشهدا بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة بأن “العالم دخل مرحلة الغليان بسبب درجات الحرارة غير المسبوقة “.

وأكد أن الدولة توقفت عن تصدير الغاز من أبريل الماضي، على خلفية سعر التصدير والاستهلاك المحلي، قائلا: “في شهور الصيف نتوقف عن تصدير الغاز؛ من أجل توفير احتياطيات لصالح محطات الكهرباء” غير أنه أوضح أن الحكومة لم تتوقع الاستهلاك الكبير في الكهرباء، هذا الصيف.

ولفت إلى أن الموجة الحارة مستمرة؛ وهو ما يسبب استهلاكا عاليا وغير مسبوق في كميات الغاز الموجهة لمحطات التوليد؛ ما أدى إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

ورجح متحدث الحكومة ألا يختلف شهر أغسطس عن يوليو الجاري، في درجات الحرارة المرتفعة، لهذا “نعمل على زيادة كميات المازوت التي نقوم باستيرادها؛ من أجل زيادة توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن الحكومة ستستورد المازوت بقيمة ما بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون؛ لعبور شهر أغسطس بأقل قدر ممكن من تخفيف الأحمال.. ومع ذلك كلما تحسنت درجات الحرارة؛ سيتم التقليل من تخفيف الأحمال في مختلف أنحاء الجمهورية”.

وقال: كان لدينا احتياطي من المازوت تم استخدامه خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن بعض شحنات المازوت المستورد وصلت – بالفعل – والباقي سيصل قريبا “وسيكفي الاستهلاك المحلي”.

وشدد على أن الحكومة لا تلجأ إلى قطع الكهرباء عن المصانع في إطار عمليات تخفيف الأحمال.

وأشار إلى تخفيض استخدام الغاز لمصانع الأسمدة، بنسبة من 15 – 20%، مشيرا إلى أن تلك النسبة التي جرى توفيرها من استهلاك الغاز لمصانع الأسمدة؛ يذهب إلى محطات الكهرباء، منوها في الوقت نفسه بتعويض أصحاب المصانع بعد انتهاء الأزمة.