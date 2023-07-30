نعرض لكم الان تفاصيل خبر التنمية الحضرية يتلقى عروضا لتنفيذ مشروع باستثمارات 30 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 12:12 مساءً - إسلام سالم _ تلقى صندوق التنمية الحضرية عروضًا من تحالفات مصرية صينية عربية، لتنفيذ مشروع متكامل سكني فندقي تجاري إداري على مساحة 185 فدانًا بمحافظة كفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه بخلاف الأرض، بحسب المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي بالصندوق. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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