نعرض لكم الان تفاصيل خبر مستثمرون: لا مشاكل في رسوم دمج مشروعات الطاقة الشمسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 12:12 مساءً - هاجر عطية وأحمد عبد الرحمن _ أكد عدد من المستثمرين في مجال الطاقة الشمسية خلال استطلاع رأي قامت به جريدة دوت الخليج، أن عدم توفير العملة الصعبة لاستيراد ألواح الطاقة الشمسية من الخارج هو التحدي الأكبر أمامهم، وذلك على الرغم من بعض التسهيلات التي قامت بها الحكومة مؤخرًا لدعم مشاريع الطاقة المستدامة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستثمرون: لا مشاكل في رسوم دمج مشروعات الطاقة الشمسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.