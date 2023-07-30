نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد الخياط: نستهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 01:10 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن استراتيجية الطاقة المتجددة الحالية تهدف لزيادة نسبة المساهمة إلى 42% بحلول 2035، والمتضمنة إضافة قدرات بنحو 60 ألفًا وتتمثل في 40 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية، و20 ألف ميجاوات من طاقة الرياح. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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