نعرض لكم الان تفاصيل خبر كايرو سولار: فرض ضرائب على استهلاك الطاقة الشمسية.. شائعة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 01:10 مساءً - هاجر عطية _ أكد حاتم توفيق، العضو المنتدب لشركة كايرو سولار، العاملة بمجال الطاقة الشمسية، أن ما تردد حول فرض ضرائب على استهلاك الطاقة الشمسية شائعة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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