3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

انت الأن تتابع خبر3429 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 3429 طنا، منها 2254 طن خضار، و1010 أطنان فواكه، و 164طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، البصل الناشف 20- 32، البطاطا 20- 55، البندورة 15- 30، الجزر 20- 35، الخيار 20- 40، الزهرة 25- 50، الليمون 40- 60، والموز البلدي بين 50- 70قرشا.