نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب إسماعيل: خفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% لشركات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 03:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي للدراسات والبحوث والشؤون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة تمنح الشركات العاملة في الطاقة الجديدة والمتجددة العديد من الحوافز والتيسيرات، والتي منها تخفيض الرسوم الجمركية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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