نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: فرق العملة ومخاوف التعويم يمارسان ضغوطا متزايدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 04:10 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن انخفاض أسعار الخامات والسلع الاستراتيجية عالميًّا، لم ينعكس على السوق المصرية بسبب أسعار صرف الدولار الأمريكي، وبفعل الاعتماد على استيراد الخامات والسلع الأولية من الخارج وارتباطها بالعملة الصعبة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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