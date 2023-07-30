نعرض لكم الان تفاصيل خبر عبور لاند للصناعات الغذائية: هدوء السوق مرهون باستقرار سعر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 04:10 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال رامي الغزالي، مدير علاقات المستثمرين لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية إن أسعار السلع ارتفعت خلال الفترة الراهنة نتيجة زيادة سعر الدولار، وارتفاع سعر مواد التعبئة والتغليف. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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