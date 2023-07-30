نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام الدجوي: تراجع أسعار الأرز والمكرونة والزيت وارتفاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 05:08 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن أسعار السلع الغذائية تراجعت في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، ومن بينها الأرز والمكرونة والزيت، بينما ارتفعت أسعار السكر. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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