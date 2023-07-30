اعتماد 1620 طلبًا لوظائف الفئة الثالثة في صندوقي الحج و"أموال الضمان"

انت الأن تتابع خبراعتماد 1620 طلبًا لوظائف الفئة الثالثة في صندوقي الحج و"أموال الضمان" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -اعتمد ديوان الخدمة المدنية 1620طلب توظيف من أصل 2298 طلبا، على وظائف في الفئة الثالثة في صندوقي الحج واستثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفقا لشروط ومواصفات إشغال الوظائف المعلن عنها في الصحف اليومية سابقاً، وعلى موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني.

وأوضح الديوان، في بيان اليوم الأحد، أن الوظائف المعلن عنها هي وظيفة (طابع) لصندوق استثمار أموال الضمان، و(مراسل، وسائق عمومي ) لصندوق الحج.

وبين أمين عام ديوان الخدمة المدنية المهندس مبارك الخلايلة، أن الديوان نشر الرابط الإلكتروني

‏ http://tasweeq.csb.gov.jo/notes لغايات إتاحة الفرصة للمتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب (معتمد أو غير معتمد) ابتداء من اليوم ولغاية الأول من آب 2023.

وأكد الخلايلة أنه في حال وجود ملاحظات أو اعتراضات، فإنه يمكن للمتقدمين إرسالها إلكترونيا من خلال الرابط نفسه، مشيرا إلى أنه لن يتم استلام أية ملاحظات أو اعتراضات ورقياً بعد انتهاء المدة المحددة لذلك، ولا إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف.