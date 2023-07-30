نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. السلع الغذائية تنتظر المزيد من الزيادات السعرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 06:12 مساءً - شاهندة إبراهيم وفاطمة أبوزيد _ يرى عدد من المصنعين أن تسارع ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعود إلى مسببين أساسيين، وهما التضخم وفرق سعر العملة في السوق الرسمية والموازية، ليصل سعر الدولار الضمني إلى 42 جنيهًا ويتم تسعير السلع على أساسه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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