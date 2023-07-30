نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة بيك الباتروس: مطالب للعمل بقانون 8 لزيادة الغرف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 07:10 مساءً - شاهندة إبراهيم _ يرى كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس أن الحوافز الجاذبة للمستثمرين السياحيين بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، تتطلب عودة العمل بقانون 8، حيث إنه يعتبر من أكثر القوانين التي أحدثت أكبر طفرة سياحية وصناعية، وكان يتميز بسرعة الإجراءات ومنح الإعفاء الضريبي بجانب أن مواده كانت غير روتينة وتتميز بالوضوح. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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