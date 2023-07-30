نعرض لكم الان تفاصيل خبر إمكو للسياحة: منطقة الساحل الشمالي واعدة ورفع سعتها الفندقية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 08:08 مساءً - شاهندة إبراهيم _ أوضح إلهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية سابقًا، ورئيس شركة إمكو للسياحة أن استهداف الحكومة المصرية رفع السعة الفندقية للقطاع السياحي إلى نصف مليون غرفة، يقتضي أن يسبقه التأكد من الوصول إلى الطاقة القصوى في نسب الإشغالات. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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