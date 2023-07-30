305 ملايين دينار أرباح الفوسفات قبل الضريبة للنصف الأول

انت الأن تتابع خبر305 ملايين دينار أرباح الفوسفات قبل الضريبة للنصف الأول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، أرباحا إجمالية قبل الضريبة بلغت 305 ملايين دينار، وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 214.3 مليون دينار، بحسب إفصاح للشركة على موقع بورصة عمان الإلكتروني.

وتعكس بيانات الشركة تحسنا واضحا وملموساً في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع أرباح الربع الأول، التي بلغت 104 ملايين دينار، وبنسبة زيادة 6.3 بالمئة.

كما أظهرت بيانات الشركة، أن صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 632 مليون دينار، ما يشير الى تحسن مبيعات الربع الثاني التي بلغت 318.5 مليون دينار، مقارنة مع مبيعات الربع الأول التي بلغت 313.5 مليون دينار.

واستطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023؛ ما يعادل 87 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، بالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الانخفاض الملموس في أسعار منتجاتها عالميا خلال النصف الأول من العام الحالي، التي قاربت 30 بالمئة.