نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبو سومة للتنمية السياحية: ضعف الطاقة الاستيعابية ومحدودية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يوليو 2023 10:02 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية سوما باي، إن الأداء السياحي يسير بوتيرة جيدة في الوقت الراهن، ولكن من الممكن تحقيق طفرات أكبر، مشيرًا إلى احتمالية تغير العوامل التي ساعدت على نمو أعمال القطاع، بفعل عودة تركيا بقوة بعد اهتزازها بداية العام جراء الزلزال الذي ضربها، مما خلق فرصة لمصر لجذب السياح. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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