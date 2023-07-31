نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. رفع مستوى الخدمة وإعداد كوادر جديدة يعيدان رونق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 12:12 صباحاً - شاهندة إبراهيم _ اتفق عدد من المسؤولين في قطاع السياحة على أن النشاط سيواصل مسيرة النمو ليحقق طفرة كبيرة في الربع الأخير من العام الجاري، ولكنهم نادوا بعدة مطالب، أبرزها ضرورة عودة العمل بقانون رقم 8 لجذب أكبر عدد من المستثمرين السياحيين لضخ استثمارات في زيادة عدد الغرف الفندقية، ضمن استعدادات الدولة لاحتضان الزيادة المتوقعة بعدد السائحين، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 30 مليون سائح سنويًّا خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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