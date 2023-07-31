نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة: مناقصة عالمية لاختيار مقاول مشروع الصودا آش… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الخطوات الخاصة بمشروع إنشاء مجمع إنتاج “الصودا آش” ومشتقاتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية هذا المشروع الذي يسهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، عبر توفير احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا آش، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بهذه المادة، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن المشروع يهدف إلى إقامة مجمع لإنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) ومشتقاتها بطاقة حوالي 600 ألف طن سنويا؛ بما يخدم احتياجات السوق المحلية، ويساعد في تصدير المنتج بالخارج، والتوسع في الصناعات المرتبطة بمادة الصودا آش كصناعات الزجاج، والمنظفات.

كما تناول الوزير المؤشرات المبدئية للمشروع، موضحًا أن المشروع يتكون من منتجات رئيسة تتضمن صودا آش ثقيلة، وصودا آش خفيفة، وبيكربونات الصوديوم، وفوق كربونات الصوديوم، ومنتجات جانبية، بالإضافة إلى وجود مواد تغذية للمشروع منها الحجر الجيري، وفحم الانثراسيت، وكلوريد الصوديوم، والأمونيا.

من جانبه، عرض المهندس شاهر رضا، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للصودا آش، موقف المشروع حتى الآن، لافتا إلى الخطوات الخاصة باختيار مقاول عام للمشروع من خلال مناقصة بمشاركة عدة شركات عالمية، وما يرتبط بتدبير التمويل اللازم.

كما تطرق إلى موقف تأمين المواد الخام لتغذية هذا المشروع الضخم، وسبل تأمين المشروع بالمرافق اللازمة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتج محليًا وعالميًا.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى نتائج دراسات الجدوى التي أُجريت على هذا المشروع، موضحًا أن اختيار موقع تنفيذ المشروع بمدينة العلمين الجديدة، جاء بعد دراسة مقارنة مع عدد من المواقع بعدة محافظات أخرى، أثبتت أن الموقع الذي تم اختياره هو الأنسب.

وأضاف رضا أن هناك مخططا لربط موقع المشروع بشبكة نقل للسكك الحديدية والقطار الكهربائي.

حضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس شاهر رضا، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للصودا آش، وعميد دكتور/ هشام رمزي جاد، من الكلية الفنية العسكرية، ومسئولي الجهات المعنية.