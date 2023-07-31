انت الأن تتابع خبر أسعار الخضار والفواكة بالسوق المركزي والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الاثنين، 3173.693 طن، بينها 1992.595 طن خضار، و1032.484 طن فواكة، و 148.614 طن.

وتراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و 70 قرشًا، وسعر البصل الناشف 20 و32 قرشًا، وسعر البطاطا 25 و55 قرشًا، وسعر البندورة 12 و 30قرشًا، وسعر الجزر 40 و 60 قرشًا، وسعر الخيار 20و 35 قرشًا، وسعر الزهرة 25و 55 قرشًا، وسعر الليمون 40 و 60 قرشًا، وسعر الموز البلدي 50 و 70 قرشًا.

كما بلغ سعر كيلو التين في السوةق المركزي بين 250 و500 قرشا، فيما بلغ سعر كيلو المشمش 150 قرشا للكيلو.