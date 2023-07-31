هيئة السلع التموينية تشتري 150 ألف طن من السكر البرازيلي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 11:11 صباحاً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إنها اشترت 150 ألف طن من السكر البرازيلي الخام في ممارسة.

وتعاقدت الهيئة على الكمية التي تشمل 100 ألف طن من المورد (فيتيرا) للوصول خلال سبتمبر وأكتوبر و50 ألفا من المورد (ألفيان) للوصول في سبتمبر.