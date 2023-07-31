التضخم في سلطنة عمان يرتفع 2.8% خلال عام 2022

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 12:12 مساءً - وكالات – سجل معدل التضخم في سلطنة عُمان ارتفاعا بنسبة 2.8% في عام 2022 حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 109.7 نقطة مقابل 106.7 نقطة في عام 2021.

وبينت نشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المجموعات الرئيسة شهدت في عام 2022 ارتفاعات بنسب مختلفة، إذ ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ1.1% ومجموعة النقل بـ3.9% ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ5.2% والملابس والأحذية بـ1.3%.

كما ارتفعت أسعار مجموعات المطاعم والفنادق بـ2.1% والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بـ1.3% والثقافة والترفيه بـ1.6% والتعليم بـ3.8% والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ2.1% والصحة بـ3.1% والتبغ بـ0.6% فيما استقرت أسعار مجموعة الاتصالات.

وسجلت محافظة البريمي معدل التضخم الأعلى بـ3.6% مقابل أقل معدل بمحافظة مسقط بـ2.4%.

من جهة أخرى سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان في عام 2022 ارتفاعا نسبته 36.4% مسجلا 167.8 نقطة مقارنة بـ123 نقطة في عام 2021.

وقادت أسعار منتجات النفط والغاز هذا الارتفاع مسجلة نموًّا نسبته 44.1% فيما سجلت المنتجات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 3.8%.

وارتفعت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بـ47% فيما ارتفعت أسعار منتجات النفط المكرر بـ28.2%.