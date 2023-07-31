أرباح مؤسسة البترول الكويتية تقفز لأعلى مستوى في عقد إلى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 01:10 مساءً - سي ان بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الناصر الصباح إن الكويت رفعت طاقتها الانتاجية من النفط الخام 200 ألف برميل يوميا السنة المالية الماضية إلى 2.8 مليون.

وأضاف في كلمة بثتها المؤسسة الكويتية على قناتها على موقع يوتيوب، أن الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة تجاوزت 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 8.48 مليار دولار، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وأردف أن هذه الأرباح “هي أعلى أرباح صافية حققناها خلال العشر سنوات الماضية”.

وأوضح أن شركة نفط الكويت التابعة للمؤسسة حفرت أول بئر استكشافية بحرية خلال السنة الماضية، وهي الأولى في تاريخها بعد نحو ثمانين عاما من استخراج النفط من الحقول البرية.

وأشار إلى أن الطاقة التكريرية للكويت قفزت 50% خلال السنة ذاتها من 800 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون “ونعمل على زيادتها إلى 1.4 مليون يوميا عند التشغيل الكامل لمصفاة الزور خلال هذا الربع من العام المالي”.

وتوقع التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم المشتركة في سلطنة عمان بنهاية هذا العام، لترتفع الطاقة التكريرية للكويت من مشروعاتها المشتركة في كل من عُمان وإيطاليا وفيتنام إلى 600 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية “كوفبيك” حققت أكثر من مليار دولار أرباحا صافية في السنة المالية الماضية.