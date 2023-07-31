نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% في الربع الثاني من 2023 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 02:08 مساءً - العربية نت .. أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما بنسبة 1.1% في الربع الثاني من العام الجاري وفقا لقراءة أولية.

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