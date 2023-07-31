مال وأعمال

تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 03:12 مساءً - شينخوا _ أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تحسن أداء نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي، رغم استمراره في دائرة الانكماش.

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وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين ارتفع خلال يوليو الحالي إلى 49 نقطة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 49 نقطة مقابل 49 نقطة في يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

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في الوقت نفسه ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الحالي إلى 51 نقطة مقابل 53 نقطة خلال الشهر الماضي.

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وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 51 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 52 نقطة خلال الشهر الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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