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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات السياحة التركية تقفز 23% إلى 13 مليار دولار في الربع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 03:12 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، أن إيرادات السياحة في تركيا قفزت 23.1 % إلى 12.98 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ليواصل القطاع الأداء القوي.
وكانت الإيرادات قد ارتفعت في 2022 بنسبة 53.4 %،عن العام السابق إلى مستوى غير مسبوق عند 46.28 مليار دولار، إذ تلاشت آثار الجائحة التي استمرت فترة طويلة ودفعت تداعيات حرب أوكرانيا عدد الوافدين الروس للزيادة وفق لـ””.
وأظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء 31 مايو 2023، أن الاقتصاد التركي نما 4% في الربع الأول هذا العام، متجاوزا التوقعات قليلا.
وجاء النمو على الرغم من تداعيات الزلازل المدمرة التي تعرض لها جنوب البلاد في فبراير.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول زاد 0.3% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا ووفقا لاعتبارات التقويم.
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