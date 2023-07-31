مال وأعمال

الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 03:12 مساءً - أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

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وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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