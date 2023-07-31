الحكومة تعلن خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 03:12 مساءً - أعلن مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

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