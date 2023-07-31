التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 5.3% خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 03:12 مساءً - وكالات _ تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال يوليو إلى 5.3 في المائة مقابل 5.5 في المائة في يونيو الماضي، متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في المنطقة عن شهر يوليو على أساس سنوي 5.3%، كما جاء في التوقعات، وهبوطًا من الصعود بـ 5.5% في قراءة شهر يونيو.

أما على أساس شهري فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو تراجعًا بـ 0.1%، فيما توقع الخبراء 0.3%، وهو أقل من 0.3% في قراءة يونيو.

وبالنظر إلى البيانات الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي في منطقة اليورو نموًا بـ 5.5% وهو أعلى من التوقعات 5.4%، فيما سجلت القراءة الماضية 5.5%.

وعلى أساس شهري سجلت مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في يوليو تراجعًا بـ 0.1% وكانت توقعات الخبراء تشير إلى تراجع بنسبة 0.5%.

من جهة أخرى، قالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة نشرت أمس الأحد، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا “مشجعة للغاية” وتؤكد توقعات البنك.

وأضافت “إنها تدعم توقعاتنا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.9% هذا العام”.