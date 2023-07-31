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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق كامل: نستله مصر تمتلك 3 مصانع و65 خط إنتاج يعمل في 10… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 04:14 مساءً - إسلام سالم _ قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، إن الشركة تمتلك 3 مصانع متخصصة في إنتاج المنتجات الجافة والمياه والقهوة.
وأضاف كامل، خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة تمتلك 65 خط إنتاج يعمل في 10 قطاعات مختلفة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنستله مصر والسودان، أن منتجات ماجي وسيريلاك والمياه محلية بنسبة 100%، إلا أن منتجات نيدو والنسكافية بعض مدخلاتها مستوردة من الخارج، فيما يتم استيراد منتجي كيت كات وكورن فليكس من الخارج كمنتج نهائي.
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