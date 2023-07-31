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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نستله تضخ ملايين الدولارات بالسوق المحلية لتطوير خطوط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 04:14 مساءً - إسلام سالم _ قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، إن الشركة تثق تماما في عودة الاقتصاد المصري وبالتالي ستنفذ عمليات توسعية الفترة المقبلة.
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وأضاف كامل، خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة تضخ استثمارات بملايين الدولارات في عمليات تطوير ملف خطوط الإنتاج.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، أن الفترة بين 2010 و2022 شهدت تغيرات اقتصادية وتقلبات سياسية واستطاعت الشركة مواجهته بقوة لتحقق معدلات نمو تراكمية بمتوسط حوالي 5% سنويا بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن تغير سعر الصرف وارتفاع أسعار المنتجات بشكل عام دفع المستهلكين لخفض معدلات استهلاكها أو التوقف عن شراء بعض المنتجات، مؤكدا ثقته في السوق المحلية واستمرار عمليات الاستثمار داخل السوق المصرية.
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