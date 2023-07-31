نستله تستهدف مضاعفة صادراتها خلال 2024

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 05:15 مساءً - إسلام سالم _ قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، إن الشركة تعتزم مضاعفة صادراتها خلال 2024 مقارنة بعام 2023.

وأضاف كامل، خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة تستهدف العمل على محاور مختلفة منها الاهتمام بالعاملين بالشركة بجانب المسئولبة المجتمعية، وزيادة حجم الأعمال عبر تأمين توفير منتجات الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، أن الشركة تصدر منتجاتها لنحو 22 دولة على مستوى العالم، منها: الامارات وفلسطين والمغرب وعمان وسوريا والبحرين واليمن والسودان وبوركينا فاسو.

وأوضح أن الشركة تصدر منتجاتها لدول الكاميرون والجابون وللسنغال ومالي وايطاليا وهولندا والسويد والولايات المتحدة وكندا.