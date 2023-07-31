طارق كامل: نستله اتخذت خطوات فعلية لتوطين منتجاتها محليا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم _ قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، إن اتخذت خطوات عديدة نحو توطين منتجاتها بالسوق المحلي، رغم ارتفاع سعر المنتج المصري أحيانا عن المستورد.

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وأضاف كامل، خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة تستهدف توفير منتجات بأسعار مناسبة بشكل أكبر، حتى وإن كان ذلك عبر تقليص حجم المنتج.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، أن سعر منتج نيدو “الظرف الصغير” تضاعف إلى 8 جنيهات مع ظروف التغيرات الاقتصادية الماضية، لتبدأ الشركة في دراسة تقليص حجم المنتج 50% لخفض سعره بنفس النسبة.

وأوضح أن الشركة تستهدف أيضا زيادة انتشارها بالسوق المحلية، فهناك نحو 350 ألف نقطة بيع بالسوق المحلية، وتسعى الشركة الوصول لأكبر قدر منها،