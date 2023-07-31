- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق كامل: نستله اتخذت خطوات فعلية لتوطين منتجاتها محليا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 07:10 مساءً - إسلام سالم _ قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، إن اتخذت خطوات عديدة نحو توطين منتجاتها بالسوق المحلي، رغم ارتفاع سعر المنتج المصري أحيانا عن المستورد.
إقرأ أيضا.. نستله تستهدف مضاعفة صادراتها خلال 2024
وأضاف كامل، خلال مائدة مستديرة اليوم الاثنين، أن الشركة تستهدف توفير منتجات بأسعار مناسبة بشكل أكبر، حتى وإن كان ذلك عبر تقليص حجم المنتج.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان، أن سعر منتج نيدو “الظرف الصغير” تضاعف إلى 8 جنيهات مع ظروف التغيرات الاقتصادية الماضية، لتبدأ الشركة في دراسة تقليص حجم المنتج 50% لخفض سعره بنفس النسبة.
وأوضح أن الشركة تستهدف أيضا زيادة انتشارها بالسوق المحلية، فهناك نحو 350 ألف نقطة بيع بالسوق المحلية، وتسعى الشركة الوصول لأكبر قدر منها،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق كامل: نستله اتخذت خطوات فعلية لتوطين منتجاتها محليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.