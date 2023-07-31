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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مهيرة حسن: نستله ضخت 50 مليون جنيه في برنامج المسئولية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 08:08 مساءً - إسلام سالم _ قالت مهيرة حسن رئيس قطاع التطوير المؤسسي والاستدامة في شركة نستله مصر، إن الشركة أطلقت مبادرات عديدة خلال الفترة الماضية، منها: توعية طلاب المدارس ببعض الأمور المتعلقة بالصحة الغذائية والوصول لنحو 860 ألف طالب.
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وأضافت حسن، خلال مائدة مستديرة لنستله اليوم الاثنين، أن الشركة أطلقت برنامج أكلاتك بيزنس الذي يخاطب المرأه العاملة بمجال بيع الأغذية أونلاين لمساعدتهم في تنمية مهاراتها وتحسين جودة منتجاتهم وتسعيرها بشكل جيد.
وأكدت رئيس قطاع التطوير المؤسسي والاستدامة في شركة نستله مصر، أن الشركة استثمرت نحو 50 مليون جنيه في برنامج دورنا الذي يستهدف جمع زجاجات المياه الفارغة بحجم يعادل الكميات التي تنتجها الشركة من المياه المعدنية، بهدف إعادة تدويرها.
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