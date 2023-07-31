نستله تستثمر 4 إلى 5 مليارات جنيه بالسوق المحلية حتى الآن

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 08:08 مساءً - إسلام سالم .. قال طارق كامل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر والسودان، إن الشركة تمكنت خلال العام الجاري من توطين 16 مدخل إنتاج كان يتم استيراده بالتعاون مع موردين محليين.

وأضاف كامل، خلال مائدة مستديرة للشركة، اليوم الاثنين، إن مسألة التوطين استغرقت فترة طويلة في ظل الحاجة إلى زيادة كفاءة تلك المدخلات لتتوافق مع معايير الشركة، خاصة في ظل اهتمامها بالأمان في بيئة العمل.

وكشف عن وصول استثمارات نستله في مصر إلى ما بين 4 و5 مليارات جنيه بالسوق المحلية منذ انطلاق أعمال الشركة وحتى الآن.