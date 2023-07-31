إيلون ماسك يربح 105 مليارات دولار منذ بداية 2023

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 10:10 مساءً - وكالات _ كسب إيلون ماسك ما يقرب من 8 مليارات دولار الخميس الماضي، وذلك بعد ارتفاع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 4.36%.

وكان إيلون ماسك قد خسر موقعه كأغنى رجل في العالم لصالح الملياردير الفرنسي، برنارد أرنو، مؤسس مجموعة “لويس فيتون”، إلا أنه سرعان ما عاد مجددًا لقمة القائمة.

وتبلغ ثروة مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، ومالك منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقًا، حوالي 242 مليار دولار، بزيادة 105 مليارات دولار منذ بداية العام، ووفقًا لبيانات بلومبرج.

كما ارتفعت ثروة الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرج، بحوالي 4.8 مليار دولار يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت شركة “ميتا” عن أرباح قوية في الربع الثاني.

وارتفع سهم شركة “ميتا” ومقرها كاليفورنيا، الشركة الأم لـ”فيس بوك، بنسبة تصل إلى 9% في نيويورك قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 4.4%، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل.

وعلى إثر هذا الصعود القوي لسهم ميتا خلال هذا العام، ارتفعت ثروة مؤسس الشركة، مارك زوكربيرج، بمقدار 72.5 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 118 مليار دولار، محققاً ثاني أكبر زيادة بين الأثرياء بمؤشر بلومبرج للمليارديرات، بعد إيلون ماسك مؤسس تسلا وسيبيس إكس.

ويحتل زوكربيرج حاليًا المرتبة السابعة في قائمة أثرياء العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، حيث إن معظم ثروته من أسهم “ميتا”، التي قفزت 159% هذا العام.

ويحتل الملياردير أرنو، مؤسس LVMH، المركز الثاني خلف ماسك بثروة تبلغ 198 مليار دولار، يليه جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، بثروة 157 مليار دولار، ثم بيل جيتس مؤسس مجموعة مايكروسوفت بثروة 136 مليار دولار، وفقًا لبيانات بلومبرج.

وفي المركز الخامس جاء، لاري إليسون، مؤسس شركة مجموعة أوراكل، بثروة تصل إلى 131 مليار دولار.