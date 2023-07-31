- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 11:07 مساءً - – تتجه أسعار النفط يوم الاثنين لتسجيل أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام مدفوعة بتوقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.
وبحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا إلى 85.73 دولار للبرميل.
كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا ليسجل 81.56 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
ويقضي أجل عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق يوم الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا قد سجل 85.30 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا.
وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو تموز بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.
ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر.
وقال محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم 30 يوليو: “ارتفعت أسعار النفط 18 بالمئة منذ منتصف يونيو حيث أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.