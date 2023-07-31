أسعار النفط تتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

دبي - احمد فتحي في الاثنين 31 يوليو 2023 11:07 مساءً - – تتجه أسعار النفط يوم الاثنين لتسجيل أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام مدفوعة بتوقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا إلى 85.73 دولار للبرميل.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا ليسجل 81.56 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

ويقضي أجل عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق يوم الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا قد سجل 85.30 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا.

وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو تموز بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس في مذكرة يوم 30 يوليو: “ارتفعت أسعار النفط 18 بالمئة منذ منتصف يونيو حيث أدى الارتفاع القياسي على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق وسط تخلي السوق عن حالة التشاؤم بشأن النمو”.