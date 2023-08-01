التنمية الصناعية: خطوات عاجلة لتيسير خدمات الصناع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 01:10 صباحاً - دوت الخليج – قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنها اتخذت عدة خطوات “عاجلة” لتقديم جميع الخدمات للصناع والمسـتثمرين بسهولة ويسر وبالجودة المطلوبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على سرعة إزالة أية معوقات أو مشاكل وإيجاد حلول إيجابية سريعة لها.

وأوضح عبد الكريم، خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار في دورته الثانية، أن الهيئة أصدرت عدة قرارات وضـوابط و معايير وتشــريعات لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت الزمني لأداء الخدمة والاستجابة السريعة لطلبات وشكاوى الصناع؛ مما ساهم في حدوث “انطلاقة قوية في العمل خلال الشهور القليلة الماضية”.

وأكد ذلك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية بوجود “نقلة كبيرة” في أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الفترة الأخيرة للتيسير على المستثمرين وحل مشاكلهم.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم الى أهمية الربط بين الصناعة والتكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدعم تنافسية المنتج المحلي وقدرته على التصدير.

ولفت إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية والتحولات التي تحدث أصبحت الفرصة مهيئة للعمل على جذب عدة صناعات مع التركيز على قطاعات محددة لضمان تحقيق النجاح وأفضل عائد على الاقتصاد المصري.

ونوه بالإعلان عن 152 فرصة استثمارية واعدة متاحة أمام المستثمرين تسد فجوة استيرادية تزيد عن 30 مليار دولار وتتوافر بها مقومات تصنيعها محليا.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، قال عبد الكريم إن الهيئة اتخذت عدة خطوات لرفع كفاءة المناطق الصـناعية لتكون مؤهلة لجذب الصـناعات المختلفة.

وأكد أن المورد البشري هو الأساس في تطوير منظومة الصناعة من خلال بناء قدراته ومهاراته في التعامل مع المتغيرات والمرونة الكافية لحل المشكلات.

ويقام مؤتمر صناع القرار في دورته الثانية تحت رعاية وزارة الصناعة و التجارة، ويناقش المؤتمر العديد من الملفات والقضايا أهمها: متطلبات القطاع الصناعي لرفع كفاءته و مساهمته في الناتج المحلي، ودور التكنولوجي في تحريك عجلة التنمية المستدامة فى السوق المصرية، ومساهمة القطاع الصناعي في دعم حركة الاقتصاد والتنمية في السوق المصرىة، والتكامل بين الصناعة والتكنولوجية ومساهمة الاستثمار لدعم التحول الرقمي، ودور الاستثمار في دعم القطاع الصناعي والتكنولوجي.