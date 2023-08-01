انكماش العجز التجاري بالمغرب 6.8% في النصف الأول

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - – أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف بالمغرب يوم الجمعة أن العجز التجاري بالمغرب تقلص 6.8% في النصف الأول من 2023 إلى 138 مليار درهم (14 مليار دولار)، في أعقاب تراجع طفيف في الواردات.

وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات انكمشت 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 359 مليار درهم لتفوق الصادرات التي بلغت 221 مليارا، والتي ارتفعت 1.9%.

وزادت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 61.6 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام صعودا من 59.4% في الفترة نفسها العام الماضي.

وبلغت واردات المغرب من الطاقة 61 مليار درهم، بانخفاض 14.8%، بينما تقلصت تكلفة واردات القمح بشكل طفيف بواقع 0.7% إلى 45.7 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب بتحقيق 70.9 مليار درهم ليصعد 34.3%.

وأفاد المغرب الذي يملك أضخم احتياطي من الفوسفات عالميا بحدوث انخفاض حاد في صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بلغ 35% إلى 36.7 مليار درهم.

وصعدت إيرادات قطاع السياحة 68.9% إلى 47.8 مليار درهم متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد.

ونمت تحويلات المغربيين، وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة، 14% إلى 55.3 مليار درهم، بينما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 29.2% إلى 15.5 مليار درهم.