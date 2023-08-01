انت الأن تتابع خبر%1 نسبة انخفاض أسعار الأغذية في الاردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر البنك الدولي تقريرا كشف فيه عن انخفاض أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1% حتى نهاية الشهر الماضي.

وبحسب التقرير فقد واصلت أسعار الأغذية في الأردن انخفاضها، بعد تراجعها نحو 1.9% في نهاية أيار من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود في الأسواق العالمية، تثير مخاوف من ارتفاع الأسعار مجددا..

ووفق البنك الدولي، لا يزال تضخم أسعار الغذاء محليا مرتفعا في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع.



وانتهت اتفاقية الحبوب في 17 يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك اليوم، شنت روسيا سلسلة من الغارات على موانئ أوكرانية، ما أدى إلى إفساد حوالي 60 ألف طن من الحبوب.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تعتبر كل سفن البضائع في البحر الأسود المتجهة إلى أوكرانيا، أهدافا عسكرية محتملة.

وأوكرانيا إحدى أكبر دول العالم المصدّرة للمحاصيل الغذائية مثل زيت عباد الشمس والشعير والذرة والقمح.

وكان لانتهاء اتفاقية الحبوب أثر كبير على أسواق الغذاء العالمية؛ حيث سجلت أسعار القمح ارتفاعا حادا في أسواق الجملة الأوروبية والأمريكية على السواء.