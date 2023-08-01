انت الأن تتابع خبر انخفاض على أسعار الذهب عالميا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأثر سعر الذهب عالميا بارتفاع الدولار الأمريكي ، حيث انخفضت أسعاره، الثلاثاء ، وينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع حول رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1963.04 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الآجلة 0.4 بالمئة مسجلة 1962.90 دولار للأوقية.

وأغلقت أسعار الذهب في تموز الماضي على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.70 دولار للأوقية،فيما استقر البلاتين عند 948.77 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1278.04 دولار.