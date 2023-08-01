انت الأن تتابع خبر اقتصاد الثورة الرقمية: تأثير البيتكوين في الاقتصاد والمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد العالم في السنوات الأخيرة ثورة في العملات الرقمية تغيّرت معها جوانب متعدّدة في حياتنا اليومية، أهمّها ما يتعلق بالشؤون المالية والتجارية. وفي الخط الأمامي لهذه الثورة الرقمية برزت البيتكوين كرائدة للعملات الرقمية، حيث أذهلت المراقبين والمتابعين والمهتمين بالارتفاع الصاروخي لقيمتها، لتصبح محطّ اهتمام المستثمرين والاقتصاديين على مستوى العالم. وإذا درسنا تأثير سعر البيتكوين بالدولار على الاقتصاد العالمي، سنجد ارتباطات مباشرة وغير مباشرة لا يمكن إغفالها.

بماذا يتأثر سعر البيتكوين؟

إن أحد العوامل الأساسية لديناميكية سعر بيتكوين هو محدودية العرض. فعلى عكس العملات التقليدية التي تتحكم بها البنوك المركزية، تعمل بيتكوين وفقًا لجدول إصدار محدد مسبقًا. مع زيادة الطلب على العملة الرقمية، يرتفع سعرها كانعكاس لعامل الندرة. يُطلَق على بيتكوين لقب "الذهب الرقمي" نظرًا لتشابهها مع المعادن الثمينة مثل الذهب من حيث الندرة والحفاظ على القيمة.

كذلك ساهم الطابع غير المركزي لبيتكوين واعتمادها لتكنولوجيا بلوكشين، بشكل كبير في تطور سعرها. فبوجودها خارج تأثير أي سلطة مصرفية مركزية أو حكومة، تظل محصنة ضد السياسات النقدية التقليدية والأحداث الجيوسياسية التي قد تؤثر على العملات الورقية. في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي، غالبًا ما يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن للاستثمار في أصول مثل بيتكوين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي الارتفاع في السعر.

التأثير في الاقتصاد

تضاربت آراء علماء الاقتصاد والخبراء الماليين في كيفية تقييم البيتكوين. فالمقاييس المالية التقليدية مثل نسبة السعر إلى الأرباح أو نماذج التدفق النقدي المخفّض المستخدمة للأوراق المالية والسلع، لا تكون في الغالب مطبقة مباشرة على الأصول الرقمية غير المركزية مثل بيتكوين. وبالتالي، ظهرت منهجيات التقدير الجديدة التي تسعى إلى تحديد القيمة الجوهرية لبيتكوين استنادًا إلى عوامل مثل نشاط الشبكة ومعدلات تبنّي العملة ودورها المحتمل في النظام المالي المستقبلي.

إن ازدياد قبول بيتكوين كأداة استثمارية أدّى إلى انتشار المزيد من المنتجات والخدمات المالية التي يسعى إليها المستثمرون في العملات المشفرة. فالعقود الآجلة لبيتكوين (Bitcoin Futures Contracts) والأموال المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى منتجات أخرى، تمكّن المهتمّين من الحصول على فرصة استثمار في بيتكوين دون أن يملكوا الأصول الأساسية مباشرة. يمكن لهذه الأدوات المالية أن تزيد من تأثير الميول المتداولة للمستثمرين على سعر بيتكوين بالدولار، مما يضيف طبقة تعقيدات مختلفة إلى ديناميات سعرها.

الواقع أن العملات المشفرة بدأت بالتأثير على الأسواق المالية التقليدية. ومن جهتها، أثرت تقلبات أسعار البيتكوين، في بعض الأحيان، على ثقة المستثمرين في الأصول الأخرى، ممّا حتّم الارتباط بين البيتكوين وأسواق الأسهم التقليدية. وقد ألزم هذا الارتباط المنظمين وواضعي السياسات على تقييم المخاطر المحتملة والآثار المترتبة على الاستقرار المالي.

التأثير في النظام المصرفي

يُرجح أن تكون التأثيرات المتوقعة للعملات المشفرة على النظام المصرفي العالمي عميقة. أولًا، تسمح العملات المشفرة بتنفيذ الصفقات المباشرة من شخص إلى شخص، مما يقلل من الاعتماد على وسطاء ماليين تقليديين مثل المصارف.

ثانيًا، تملك العملات المشفرة القدرة على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية للجمهور من غير المتعاملين مع المصارف، أو من الذين يعانون من نقص المؤسسات المصرفية. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة بين البنوك التقليدية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المصرفية الكافية.

ثالثًا، بدأت فكرة العملات الرقمية المركزية (CBDCs) تكتسب شهرة، حيث تستكشف الحكومات والبنوك المركزية إمكانية إصدار عملاتها الرقمية الخاصة. وهذا ما قد يعيد تشكيل المشهد النقدي ويؤثر في طريقة عمل البنوك التقليدية وتفاعلها مع العملاء. كذلك قد تؤدي المخاوف المتعلقة بالتنظيم والأمان حول العملات المشفرة إلى زيادة الاهتمام من قبل الجهات التنظيمية وتتطلب من البنوك تكييف التدابير الخاصة بها في هذا المجال. وهكذا من المحتمل أن تشكل العملات المشفرة تحديًا وتحولًا للنظام المصرفي العالمي بطرق تفرضها عوامل الحاجة إلى التكيف والابتكار من المؤسسات المالية التقليدية.

في الختام، لا شك أن اقتصاديات الثورة الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على سعر البيتكوين، تسلط الضوء على الإمكانات الضخمة للعملات المشفرة في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي. ومع اكتساب البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى قبولًا واستخدامًا أوسع، سيستمر تأثيرها على الاقتصاد والأسواق المالية الأوسع في التطور، مما يوفر فرصًا وتحديات للمستثمرين والمنظمين والمجتمع ككل. يعدّ فهم العوامل الأساسية التي تدفع سعر البيتكوين بالدولار أمرًا ضروريًا للتنقل في هذه الثورة الرقمية وتسخير قوتها التحويلية لتحسين مستقبلنا الاقتصادي.