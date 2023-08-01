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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة الهجرة: إطلاق الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 12:12 مساءً - أ ش أ – أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، قرب إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، للمشاركة بحصص في المشروعات القومية ذات العائد المرتفع، مع طرح أسهمها للمصريين في الخارج، وذلك بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة المخصصة للحديث عن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج المنعقدة على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، والذي انطلقت فعالياته اليوم بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من أبناء الجاليات المصرية في أكثر من 56 دولة حول العالم.
وشارك في الجلسة المخصصة للحديث عن الشركة مجموعة من رجال الأعمال و المستثمرين المؤسسين لشركة المصريين بالخارج وهم: الدكتور أشرف دوس، وحسن الجراحي، وعمر عبد الله، وإبراهيم عزت وعادل بولس.
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