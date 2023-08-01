الذهب يتجه لأفضل أداء في 4 أشهر مع توقع إنهاء التشديد النقدي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 03:12 مساءً - – ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مما يجعلها تتجه إلى تحقيق أفضل أداء شهري لها في أربعة أشهر، مدعومة بضعف الدولار والتوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية تقترب من إنهاء دورات التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1967.77 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن الأصفر 2.5% منذ بداية الشهر.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 2009.20 دولار للأوقية.

في غضون ذلك يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ودعمت بيانات تظهر علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بات أقرب إلى إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي المصري الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة نحو 1.8% إلى 24.77 دولار للأوقية. وزاد البلاتين أيضا 1.8% إلى 952.55 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 3.1% إلى 1284.05 دولار للأوقية. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تحقيق مكاسب شهرية.