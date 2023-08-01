انت الأن تتابع خبر تسيير رحلات مباشرة من عمان إلى الغردقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت مجموعة مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه تسيير رحلة مباشرة إلى مدينة الغردقة المصرية، ابتداء من أمس الاثنين.

وأكدت مجموعة المطار انه سيكون هناك رحلتين مباشرتين يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بين عمّان والغردقة، على متن خطوط القاهرة.

وأشارت إلى أن إضافة الغردقة إلى شبكة الوجهات المتسعة، تجسد التزامها بإضافة المزيد من المسارات الجوية المباشرة ويسيرة التكلفة إلى المدن الشهيرة إقليميا وعالميا، بهدف تلبية متطلبات المسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، نيكولا كلود، إن الربط مع الغردقة سيزود المسافرين بخيار سفر اقتصادي ومريح، ويوجِد الفرص للسفر من أجل الترفيه أو العمل بين مصر والأردن.