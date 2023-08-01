انت الأن تتابع خبر انخفاض على أسعار الذهب في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، التسعيرة الثانية للذهب، اليوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب محليا، 30 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 39.6 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 37.9 للشراء من المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، ان سعر الذهب انخفض اليوم الثلاثاء، وينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع حول رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وغلقت أسعار الذهب في تموز الماضي على ارتفاع 2.3 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع شهري في أربعة أشهر بفعل توقعات المستثمرين باقتراب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.