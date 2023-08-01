مال وأعمال

معدل البطالة في منطقة اليورو يخالف التوقعات ويستقر عند 6.4%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في منطقة اليورو يخالف التوقعات ويستقر عند 6.4% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 07:10 مساءً - سي ان بي سي _ استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستويات 6.4% بما يخالف التوقعات التي كانت تشير لارتفاع إلى مستويات 6.5% في يونيو، ومقابل 6.7% في ذات الفترة من 2022.

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هذا وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 62 ألفًا عن الشهر السابق إلى 10.814 مليون، وفي الوقت نفسه، انخفض معدل بطالة الشباب، والذي يقيس عدد الباحثين عن عمل دون سن 25 عامًا، إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 13.8% في يونيو 2023، انخفاضًا من 14% في الشهر السابق.

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ومن بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو تم تسجيل أدنى معدل للبطالة في ألمانيا عند 3%، بينما سجلت أعلى المعدلات في إسبانيا عند 11.7%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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