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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تقدم منحة بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:12 مساءً - العربية نت _ أقرّت السعودية منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، حسبما أفاد مسؤولان سعوديان وكالة “فرانس برس” الثلاثاء، في وقت يمر اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب بحالة من شبه الانهيار.
ومن المتوقع أن يفصح مسؤولون يمنيون وسعوديون عن تفاصيل المنحة في مراسم توقيع في الرياض في وقت لاحق الثلاثاء.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.
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