انخفاض فرص العمل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في أكثر من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:12 مساءً - – تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عامين لكنها ظلت عند مستويات متسقة مع ظروف سوق الشحيحة رغم الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري) لكبح الطلب.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر يوم الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو.